Ростовский областной музей представит выставку «Художественное пространство Ростова»

С 15 сентября 2025 года в Ростовском областном музее изобразительных искусств работает выставка «Художественное пространство Ростова», посвященная городскому пейзажу.





В экспозиции представлены живописные полотна из собрания музея, на которых донские художники запечатлели архитектурные достопримечательности и исторические места Ростова-на-Дону, его уютные уголки в старой части города, а также новые, динамично развивающиеся районы и улицы.





Временной охват произведений очень широк: от видов города 1950-х годов и конца XX века до современных пейзажей, что дает возможность проследить, как менялся город и как трансформировалось его восприятие в творчестве разных поколений донских мастеров. Ряд работ пополнили музейную коллекцию недавно, и их возраст не превышает десяти лет.





На выставке представлены работы в том числе Александра Карпуна, Владимира Лемешева, Виталия Коробова, Валентина Щебланова, Александра Савеленко, Оксаны Бегма.





Выставка продлится до 10 ноября 2025 года.





Фото предоставлено организатором