Большой симфонический оркестр Чайковского откроет сезон в Московской консерватории

Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского под управлением Арсения Ткаченко даст старт своему 95-му сезону выступлением в Большом зале Московской консерватории 17 сентября.





«17 сентября, в преддверии московских юбилейных концертов, Арсентий Ткаченко даст с коллективом концерт в Большом зале Московской консерватории, которым откроет 95-й сезон оркестра в Москве», — рассказали организаторы.





Партию фортепиано в этот вечер исполнит лауреат II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова Филипп Руденко. Публика услышит Третий фортепианный концерт Рахманинова и симфоническую сюиту «Шехеразада» Римского-Корсакова.





Помимо открытия сезона, у оркестра запланирован ряд других выступлений. Так, 24 сентября в «Зарядье» пройдет концерт к 110-летию Георгия Свиридова, а 11 октября в Филармонии-2 с коллективом выступит скрипач Вадим Репин.





Также организаторы анонсировали масштабную юбилейную серию концертов.



«Арсентий Ткаченко проведет их с Большим симфоническим оркестром в октябре-ноябре этого года, и в них с оркестром выступят Вадим Репин, Екатерина Мечетина, Павел Милюков, Сергей Давыдченко, Шио Окуи и другие прославленные солисты», — указано в анонсе.





Завершится юбилейный цикл 5 ноября в Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича.





