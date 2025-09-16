На МФФ Государственному историческому музею передадут «Ботик Петра I»

В ходе Х юбилейного Московского финансового форума (МФФ) состоится торжественная церемония, в рамках которой ювелирное изделие «Ботик Петра I» будет передано в дар Государственному историческому музею, сообщается на официальном сайте Минфина РФ.





Мероприятие пройдет в формате выставки «Национальный стиль в ювелирном искусстве», приуроченной к 195-летию со дня рождения выдающегося русского ювелира Павла Овчинникова.





Экспозиция организована Министерством финансов РФ совместно с Фондом развития художественной промышленности и ювелирного искусства при поддержке профильного департамента Минфина.





«Изделие выполнено Ювелирным домом RODIS по мотивам модели ботика Петра Великого „Дедушка русского флота“ фирмы Павла Овчинникова, которая демонстрировалась на Политехнической выставке 1872 года в Москве. Модель стала призом в состязании гребных судов Москвы и Петербурга и была заказана Морским министерством к юбилею Петра I. Экспонаты выставки послужили основой для создания Исторического музея в Москве», — уточнили в ведомстве.





Фото: пресс-служба Минфина