В Карачаево-Черкесии впервые прошел конкурс фольклорных ансамблей «Традиции»

Республика Карачаево-Черкесия впервые выступила хозяйкой Всероссийского конкурса фольклорных ансамблей «Традиции».



Мероприятие в 2025 году приурочено к двум знаменательным датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 200-летию столицы региона, города Черкесска.





«Карачаево-Черкесия гордится, что стала местом встречи такого значимого и масштабного события. Россия — страна с удивительным многообразием культур, традиций и обычаев. И когда мы вместе, наша Родина становится по-настоящему непобедимой, сильной и великой», — подчеркнул в своей речи глава региона Рашид Темрезов.





На фестиваль съехались творческие коллективы из 13 субъектов Российской Федерации. Они представили зрителям и жюри наследие своих народов: традиционные костюмы, песенные и музыкальные произведения, а также обряды, характерные для культур Северного Кавказа, Поволжья, Урала и Сибири. Отдельный акцент был сделан на рекрутских песнях и обрядах, сопровождающих проводы молодых людей на военную службу.





В рамках деловой программы мероприятия прошел круглый стол на тему «Сохранение и актуализация объектов нематериального культурного наследия».





По итогам двух конкурсных дней в амфитеатре парка «Зеленый остров» состоялся гала-концерт, где были названы победители «Традиций»-2025. Лауреатами конкурса стали народный фольклорно-этнографический ансамбль казачьей песни «Вся Русь» из Ставропольского края, Губернаторский народный фольклорный ансамбль «Ладанка» из Ульяновской области, фольклорный ансамбль «Первоцвет» из Красноярского края, фольклорный ансамбль «Ремез» из Омской области, фольклорный ансамбль «Ауаз» из Республики Башкортостан, а также коллективы из Карачаево-Черкесии: народный фольклорный ансамбль «Апсаты», фольклорный ансамбль «Халк-фолк» и фольклорно-этнографический театр «Джэгуак1уэ».





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ