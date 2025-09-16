В России пройдет акция «Храня традиции предков»

26 сентября 2025 года стартует всероссийская акция «Храня традиции предков».



Акция организована в рамках проекта «Культура для школьников» и Всероссийского культурного форума коренных малочисленных народов России.





«Сегодня как никогда важны сохранение, развитие и популяризация самобытной культуры коренных малочисленных народов нашей страны. Наша новая акция направлена на знакомство подрастающего поколения с их уникальной культурой. Участниками станут школьники, которым предлагается погрузиться в изучение традиций и истории малочисленных народов и рассказать об этом в творческой форме», — рассказала статс-секретарь — заместитель министра культуры Жанна Алексеева.





Конкурс пройдет в трех номинациях: «Живое наследие», «Наследники мудрости», «Шаги навстречу культуре».





Для участия в акции учащимся необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций в формате эссе, видеоролика или проекта-презентации на выбор и оставить свою заявку в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ». Прием заявок завершится 4 ноября 2025 года — в День народного единства.





По итогам акции экспертная комиссия выберет 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы в ноябре 2025 года.







