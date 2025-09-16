Тысячи поклонников джаза собрал XVI Sochi Jazz Festival

С 8 по 14 сентября состоялся шестнадцатый по счету Sochi Jazz Festival.



Творческие вечера организовали на трех площадках: в Зимнем театре, на Площади Флага и в концертном зале «Фестивальный».



Перед публикой выступили Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром, Владимир Пресняков, Виктор Добронравов, Алексей Гоман и «Маленький оркестр», Александр Ф. Скляр и «Тромбон-Шоу» Максима Пиганова, группа Jazzirama (Узбекистан), ILUGDIN TRIO, «Биг-Бенд Сочи» Сергея Кокорина, Марианна Савон, Джазовый квинтет Адама Терацуяна, Квинтет Юрия Красильникова, Eliza’s Band, Арт-ансамбль Тима Дорофеева и многие другие известные исполнители.





«Сочи вновь стал мировой джазовой столицей на целую неделю. Для меня Sochi Jazz Festival связан с атмосферой праздника, отдыха и гармонии. Здесь я заряжаюсь энергией: человеческой, музыкальной, творческой, интеллектуальной и, конечно, наслаждаюсь природой. Это для меня очень важно. Мне кажется, что в этом году атмосфера праздника царила на каждом концерте. Впервые в Сочи мы представили наш музыкальный спектакль „Петя и волк“ с Виктором Добронравовым. Он получил такой успех у публики, что, я уверен, мы обязательно вернемся в город-курорт с этим проектом. Также с специальными программами выступили популярные артисты других жанров: Алексей Гоман, Александр Ф. Скляр, Владимир Пресняков. За международную составляющую отвечала группа Jazzirama из Узбекистана — музыканты соединяют традиции Востока с джазовыми импровизациями. Замечательные концерты прошли на Площади Флага», — поделился впечатлениями основатель и художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.





Помимо концертов, в рамках фестиваля прошла масштабная образовательная программа на базе Сочинского колледжа искусств и Дома молодежи. Ее участниками стали студенты профильных учебных заведений, артисты и зрители.





Завершился фестиваль аншлаговым гала-концертом в КЗ «Фестивальный». Всего мероприятия XVI Sochi Jazz Festival посетили более 16 тысяч человек.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ