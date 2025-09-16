В Кремлевском дворце представят художественную реконструкцию освоения Сибири

Государственный Кремлевский дворец 18 октября примет Омский русский народный хор, который представит рассказ о великом освоении Сибири.



Мероприятие пройдет в преддверии присвоения Омску в 2026 году звания «Культурной столицы России».





Постановку «Крепость Сибири» коллектив представит в Москве в рамках масштабного гастрольного тура к своему 75-летию.





В первом действии зрители увидят легендарный сибирский поход атамана Ермака, вторая перенесет в период основания Тарской крепости, к первым поселенцам Сибири.





В основе спектакля лежит уникальный этнографический материал: прозвучат подлинные сибирские песни, собранные прославленным коллективом. Неотъемлемая часть действия — короткометражные видео, для создания которых хор провел многочасовые съемки в живописных уголках сибирской тайги.





Фото предоставлено организатором