Испания откажется от участия в «Евровидении», если там будет Израиль

Совет директоров испанской телерадиокомпании RTVE утвердил решение об отказе от участия в конкурсе «Евровидение-2026» в случае, если в нем будет участвовать Израиль.



Решение было принято по предложению председателя совета Хосе Пабло Лопеса.



«Испания не станет принимать участие в „Евровидении“, если Израиль останется в конкурсе на фоне продолжающейся бойни в Газе. Такое решение во вторник принял Совет директоров RTVE по предложению его председателя Хосе Пабло Лопеса», — говорится в заявлении.





Ранее израильские СМИ сообщили, что организаторы «Евровидения-2026» предложили стране отказаться от участия в конкурсе, либо выступать под нейтральным флагом. Рекомендации носили неофициальный характер и были вызваны ростом призывов бойкотировать конкурс.





Фото: кадр видео