В Русском музее откроется выставка работ Григория Гукасова

В Русском музее 19 сентября откроется масштабная выставка Григория Гукасова «Мы от рода русского».



Проект, реализованный при поддержке продюсерского центра Григория Лепса, рассказывает об истории России и её народа через творчество современного художника, сохранившего связь с былинной стариной. В экспозицию включено более 40 живописных полотен и эскизов Гукасова.





Картины Гукасова, представленные в музеях и частных коллекциях по всему миру, от Европы до США и Китая, а три монументальные работы которого хранятся в Музее современного искусства Шанхая, обращаются к прошлому и современности. Их объединяет цитата из летописи «Повесть временных лет»: «Мы от рода русского...».





В своих работах художник сочетает историю и миф, реальность и фантазию.





Выставка будет работать до 19 ноября 2025 года.









Фото: пресс-служба Русского музея