Росизо представит выставку об Эйзенштейне

Выставочный проект «Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек», приуроченный к 100-летию выхода на экраны фильма «Броненосец «Потемкин», откроется 25 сентября в музейно-выставочном центре «Росизо».



Экспозиция подготовлена совместно с Музеем кино, сообщили в пресс-службе музейно-выставочного центра.





«Совместный проект «Росизо» и Музея кино посвящен всестороннему анализу творчества выдающегося советского режиссера, новатора и теоретика кино, чьи фильмы «Броненосец „Потемкин“, „Стачка“, „Александр Невский“ и „Иван Грозный“ навсегда изменили язык мирового кинематографа. Научным консультантом выставки выступил киновед, историк кино, специалист по творчеству С. М. Эйзенштейна Наум Клейман», — говорится в сообщении.





Выставка продемонстрирует многогранность личности Эйзенштейна. Впервые его театральные эскизы, выполненные в кубистической манере, будут сопоставлены с оригиналами живописных работ Пабло Пикассо. Кроме того, знакомые публике образы из фильма «Иван Грозный» будут показаны рядом с серией офортов Франсиско Гойи.



«Редкая графика, кино- и фотоматериалы, живопись, представленные на выставке, создадут необходимый исторический и художественный контекст», — добавили в «Росизо».





Гости музейно-выставочного центра также смогут ознакомиться с авангардными инсталляциями, которые передают внутренний мир художника и воссоздают художественный метод влияния на зрителя, созданный Эйзенштейном — «монтаж аттракционов». Особое место на выставке займет документальный фильм, который исследует вклад Эйзенштейна в мировое кино на основе интервью с известными киноведами.



Посетить выставку можно будет до 25 января 2026 года.







