В Бахрейне впервые пройдет фестиваль российского кино

С 18 по 20 сентября Бахрейн впервые примет фестиваль российского кино, сообщили в пресс-службе Роскино.





Откроет программу в столице Манаме картина «Финист. Первый богатырь» Дмитрия Дьяченко. Зрители увидят ее в арабской озвучке с английскими субтитрами. Для поклонников разных жанров в программе заявлены драма «Дух Байкала», анимационный фильм «Коты Эрмитажа», военная история «Красные ленты» и комедия «Хоккейные папы».



«Мы рады представить российский кинофестиваль в Бахрейне. Это отличная возможность укрепить культурные связи, показать богатство и разнообразие российского кино и открыть новые горизонты для диалога между нашими странами», прокомментировала событие генеральный директор Роскино Эльза Антонова.





Фестиваль проводится Роскино при поддержке Министерства культуры РФ, российского посольства в Бахрейне и местного Управления по делам культуры и древностей.





Фото: Pixabay