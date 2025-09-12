В Москве открылась фотовыставка победителей конкурса «Московская реставрация»

На Сокольнической площади в Москве в честь Дня города открылась фотовыставка победителей конкурса «Московская реставрация».





Выставка организована столичным Департаментом культурного наследия. На ней представлены фотографии и уникальные факты о реставрации 17 лучших памятников архитектуры, восстановленных в последние годы. Выставка будет работать до 25 сентября.





С 2011 года в Москве по инициативе мэра реализуется масштабная программа реставрации. За это время специалисты вернули исторический облик более чем 2,3 тыс. зданий и памятников, что составляет четверть всего культурного наследия столицы. Только в 2024 году было отреставрировано 157 объектов.





Лучшие из них становятся лауреатами конкурса Правительства Москвы «Московская реставрация».





«Конкурс проводится ежегодно и выявляет лучшие отреставрированные памятники, развивает традиции столичной школы реставрации, привлекает интерес людей к объектам культурного наследия. Среди представленных в экспозиции памятников — объекты гражданской и промышленно-транспортной архитектуры, культового зодчества, городские и загородные усадьбы. За каждым из них стоит работа сотен специалистов, чьи труд, мастерство и преданность делу позволяют нам восхищаться уникальными историческими памятниками. Эти памятники истории и культуры — настоящие украшения столицы, а каждый отреставрированный шедевр — это подарок города и реставраторов москвичам и туристам. Приглашаем вас посетить фотовыставку», — отметил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.





Среди знаковых объектов, представленных в экспозиции, — мемориальная квартира А.С. Пушкина на Арбате, Северный речной вокзал, клуб завода «Каучук», Театр эстрады, Центральный павильон ВДНХ, Церковь Покрова в Филях и другие.





Фото: пресс-служба Мосгорнаследия