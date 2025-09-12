Победители проекта «Лайн-ап Моспродюсер» выступят на Поклонной горе

Творческое объединение Моспродюсер представит своих лучших артистов на праздничном концерте, посвященном Дню города Москвы. Выступление пройдет на Поклонной горе.





Право выйти на эту масштабную сцену получили семь победителей проекта «Лайн-ап Моспродюсер | День города», которых выбрали эксперты музыкальной индустрии в ходе живых прослушиваний. 13 сентября молодые исполнители покажут свое творчество тысячам зрителей.





Каждый из музыкантов представит собственный уникальный взгляд на современную музыку и исполнит авторские композиции. На одной площадке соберутся артисты с абсолютно разными стилями, что позволит зрителям за один вечер познакомиться с широким спектром современной музыки из разных уголков России.





«Мы рады предоставить победителям проекта „Лайн-ап Моспродюсер“ возможность выступить на такой масштабной площадке, как День города Москвы. Это событие городского уровня, которое соберет сотни тысяч зрителей, и для артистов это уникальный шанс заявить о себе на самой главной сцене столицы. Мы уверены, что их выступления станут одним из ярких моментов праздника и подарят москвичам незабываемые эмоции», — поделился Андрей Петров, директор по развитию Московского продюсерского центра.





