В Петербурге прошло юбилейное заседание Российско-Китайской подкомиссии по культурному сотрудничеству

В рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур состоялось 25-е, юбилейное заседание Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области культуры.
Во главе делегаций были заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев и заместитель министра культуры и туризма КНР Ван Цзяньхуа.
Повестка заседания включала 12 ключевых тем для обсуждения.
«Проведение Годов культуры России — Китая, безусловно, придало мощный импульс развитию всего комплекса культурно-гуманитарных связей между нашими странами. В настоящий момент российской стороной реализовано более 170 мероприятий Годов культуры, среди которых проекты во всех сферах, включая исполнительские искусства, творческое образование, музейные обмены, кинематограф и другие», — отметил Андрей Малышев.
Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества и межрегиональные обмены, отметив, что достигнутый уровень взаимопонимания способствует воплощению масштабных проектов по сближению двух культур.
Отдельное внимание было уделено подготовке к ноябрьской церемонии закрытия Годов культуры в Москве, а также разработке предложений по развитию традиционных обменных фестивалей.
