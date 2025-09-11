По итогам форума объединенных культур разработают меморандум

Минкультуры России выступило с инициативой создания многостороннего Меморандума о взаимопонимании в вопросах сохранения традиционных культурных ценностей.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова по итогам расширенного заседания с главами иностранных делегаций на XI Форуме объединенных культур.



«Предлагаем вместе разработать такой документ по итогам форума и провести его согласование в начале 2026 года», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Глава ведомства добавила, что также обсудила с коллегами текущие и будущие совместные проекты.



Ольга Любимова сообщила, что в ноябре пройдёт вручение первой Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».









Фото: t.me/olga_b_lyubimova