Кремлевский оркестр выступил в Донецке и Луганске

В рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ состоялись выступления Государственного Кремлевского оркестра.



Музыканты представили свои программы на сценах Донецкой и Луганской государственных академических филармоний, передает пресс-служба Минкультуры России.





Под руководством заслуженного артиста России Андрея Колотушкина духовой состав оркестра исполнил две программы: «П.И. Чайковский» и «Большой вальс». В первую вошли три сюиты из бессмертных балетов Петра Чайковского: «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик». Публике подарили самые известные мелодии, среди которых — Русский танец, Вальс цветов, Па-де-де, Адажио, Испанский танец, Танец Феи Драже и многие другие.





Программа «Большой вальс» объединила лучшие вальсы русских и зарубежных композиторов. Гости услышали Пушкинский вальс № 2 Сергея Прокофьева, Концертный вальс Исаака Дунаевского, Вальс из музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель» Георгия Свиридова, вальс из кинофильма «А зори здесь тихие» Кирилла Молчанова, «На прекрасном голубом Дунае» Иоганна Штрауса и другие. Также в исполнении оркестра прозвучали яркие фрагменты из балетов Петра Чайковского.









Фото: пресс-служба Минкультуры России