10.09.2025

Театр Олега Табакова возвращается в историческое здание
Московский театр Олега Табакова возвращается в историческое здание на Чистых прудах.

Реставрация здания полностью завершена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Первый спектакль на обновленной сцене запланирован на 1 октября.

«Это очень символично, так как именно в 2025-м мы отмечаем 90-летие основателя театра — Олега Павловича Табакова. Его наследие — культурное достояние нашей страны», — сказал Собянин.

В ходе реставрационных работ в театре были укреплены конструкции, заменены все инженерные системы, установлено современное сценическое оборудование, а также созданы максимально комфортные условия для зрителей и работников театра.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Его восстановление было сопряжено со сложностями и потребовало применения специальных технологий и уникальных конструктивных решений.

По решению руководства театра на исторической сцене первоочередно будут представлены дебютные работы молодого поколения режиссеров и артистов.


Фото: кадр видео