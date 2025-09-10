Мишустин продлил полномочия Пиотровского на посту гендиректора Эрмитажа

Председатель кабмина Михаил Мишустин переназначил Михаила Пиотровского на пост гендиректора Государственного Эрмитажа.





Об этом говорится на официальном сайте правительства России.





«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Михаила Пиотровского генеральным директором Государственного Эрмитажа на пятилетний срок», — указано в распоряжении.





Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал мудрым шагом руководства переназначение Пиотровского и выразил уверенность в светлом будущем музея.





Фото: Дмитрий Белицкий/АГН "Москва"