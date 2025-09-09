Скончался немецкий дирижер Кристоф фон Донаньи

На 96-м году жизни скончался выдающийся немецкий дирижер Кристоф фон Донаньи.





Печальную новость сообщил Кливлендский оркестр. Маэстро руководил коллективом с 1984 по 2002 год. За это время Донаньи записал с оркестром более сотни произведений. Его репертуар включал как музыку конца XVIII века, так и пьесы современных авторов.





Донаньи учился в США у своего деда — венгерского композитора Эрнста фон Донаньи, а также у Леонарда Бернстайна в Тэнглвуде. После войны Донаньи стал ассистентом Георга Шолти во Франкфуртской опере, а в 1968 году, после работы в Любеке и Касселе, занял там пост музыкального и художественного руководителя.





Донаньи проявил себя как реформатор оперы, продвигая режиссерский театр и обращаясь к раритетным партитурам.





Параллельно с оперной карьерой маэстро никогда не забывал и о симфонических программах. После работы в Кливленде он сотрудничал с коллективами в Лондоне и Париже, а затем с NDR в Гамбурге — оркестром, который стал для него родным.





Фото: DPA/PICTURE-ALLIANCE/ТАСС







