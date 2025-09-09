Ушел из жизни трехкратный лауреат «Оскара» Стюарт Крэйг

Ушел из жизни Стюарт Крэйг — трехкратный лауреат «Оскара», художник-постановщик всех фильмов о «Гарри Поттере».





Крэйг был обладателем трех премий «Оскар» за работу над фильмами «Ганди», «Опасные связи» и «Английский пациент».



Наибольшую известность Крэйг получил как автор визуального облика всей саги о Гарри Поттере и трилогии «Фантастические твари». Именно его эскизы и решения определили магический мир, который стал культовым для миллионов зрителей.





Стюарт Крэйг страдал болезнью Паркинсона и долгое время боролся с недугом. Коллеги отмечают, что, несмотря на болезнь, он до конца оставался примером профессионализма и благородства. Ему было 83 года.





Фото: Zuma\ТАСС