Красноярский художественный музей представит выставку «Моя Земля»

В Красноярском художественном музее 11 сентября откроется выставка «Моя Земля».





Экспозиция «Моя Земля» приурочена к 100-летию со дня рождения красноярского живописца, педагога, члена Союза художников РСФСР Юрия Худоногова.





Творчество Юрия Худоногова во многом опередило свою эпоху, говорится в анонсе выставки.





Проект исследует диалог художника со своим поколением, профессиональной средой и мировыми художественными тенденциями. В его работах нашли отражение отголоски Великой Отечественной войны, дух 1960-х и нерв творческих поисков.



В рамках выставки объединены хакасские пейзажи, цветовые и линейные эксперименты в натюрмортах, а также символические произведения. Название выставки «Моя Земля» является отсылкой и к теме любви к родным местам, и к идеям познания мира вокруг.







