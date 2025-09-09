Проекты лауреатов премии «Золотой Трезини – 2024» представили на выставке в Петропавловской крепости

В Петропавловской крепости открылась ежегодная выставка «Архиграфика: Архитектура как искусство».



В рамках экспозиции широкой публике впервые представлены проекты лауреатов VII Международной премии «Золотой Трезини – 2024».





На конкурс было подано свыше тысячи заявок из 55 стран мира, из которых в финал вышли 40 лучших архитекторов и дизайнеров. Посетители могут увидеть как фотографии уже реализованных объектов, так и эскизы будущих архитектурных шедевров.





Одну из наград в номинации «Лучшее произведение искусства в открытом общественном пространстве» вручили Марии Третьяковой, автору установленного в Петербурге памятника слепым слухачам. Церемония награждения прошла ровно через год после открытия ее бронзовой скульптуры.





Организатором выставки выступил Всемирный клуб петербуржцев. Увидеть экспозицию можно в течение двух ближайших недель.









Фото: кадр видео