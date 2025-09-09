В Великом Новгороде пройдет премьера спектакля об одной из первых женщин-дизайнеров

Театр «Малый» из Великого Новгорода представит зрителям премьеру спектакля «Шарлотта. Девочка, которая мечтала изменить мир».





Постановка откроет 36-й творческий сезон. В основе постановки лежит биография всемирно известного дизайнера и архитектора прошлого столетия.





«Новый театральный сезон откроется премьерным показом спектакля „Шарлотта. Девочка, которая мечтала изменить мир“ по книге Анджелы Леон. Это биографическая история Шарлотты Перриан... Она родилась в начале века во Франции, во многом опередила свое время... Историю одной из первых женщин-дизайнеров и архитекторов создает петербургская творческая команда», — пояснили в театре.





Главную роль исполнят три актрисы: Ирина Савельева, Елена Федотова и Кристина Машевская.





Фото: Pixabay