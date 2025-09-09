На Соловках представят виртуальную выставку о поездке на архипелаг Петра I

Магистранты исторического факультета МГУ подготовят виртуальную экспозицию, посвященную посещению Соловецкого архипелага Петром I.



Как сообщила директор Интеллектуального центра — научной библиотеки САФУ Светлана Тюкина, материалы для выставки были собраны участниками научно-образовательной школы «Окоем» в архивах Соловецкого музея-заповедника. Кроме того, они провели 3D-съемку Петропавловской часовни на Соловках, передает ТАСС.





«Мы смогли поработать с архивами, посвященными пребыванию Петра Первого на Соловках. Для этого совместно с ребятами-инженерами они сделали 3D-съемку часовни Петра и Павла, это одна из трех часовен, стоящих перед монастырем. Будет сделана выставка по материалам о пребывании Петра Первого на Соловках. Она будет в виртуальном формате и будет доступна для всех», — сказала Тюкина.





Петропавловская часовня была построена из камня в 1855 году в память о двух визитах царя в монастырь. Впервые Петр I прибыл на архипелаг в 1694 году на яхте «Святой Петр», чудом пережив шторм по пути из Архангельска. После этого он сделал щедрые пожертвования монастырю и распорядился установить часовню и крест. Второй его приезд состоялся в августе 1702 года с большой флотилией из 13 кораблей и 4 тысяч человек. Именно с Соловков он отправился к Нюхче, где началось строительство «Осударевой дороги», по которой войско прошло к Онежскому озеру и захватило шведскую крепость Нотебург.





Все эти исторические события лягут в основу выставки, которая также опирается на исследования историка Сергея Морозова.





Одним из ключевых экспонатов станет «флаг царя Московского» — триколор, впервые поднятый на яхте «Святой Петр». Это полотно служило государственным флагом и личным штандартом императора, а сегодня хранится в Военно-морском музее Санкт-Петербурга.





Создание виртуальной выставки планируется завершить в 2026 году.







