Скончался писатель-фантаст Василий Головачев

На 78-м году жизни ушел из жизни советский и российский писатель-фантаст Василий Головачев, передает ТАСС со ссылкой на вдову писателя Зою Головачеву.





Похороны состоятся на малой родине автора — в городе Жуковка Брянской области. Зоя Головачева сообщила, что причиной смерти стал инсульт.





Творческий путь Головачева начался в редакции «Молодой гвардии», а с 1983 года он стал членом Союза писателей РСФСР.





За время карьеры Головачев написал более 60 романов, свыше 20 повестей и 60 рассказов. Такие работы, как «Смерш-2», «Перехватчик», «Бич времен», «Схрон», «Посланник», «Черный человек», «Человек боя», «Бой не вечен», долгое время возглавляли списки бестселлеров. Суммарный тираж его книг превысил отметку в 20 миллионов экземпляров.





Начиная с 1990-х годов, в творчестве автора стала прослеживаться связь космической фантастики с эзотерикой, русским национал-патриотизмом и неоязычеством. Большинство его произведений опубликованы в серии издательства «Эксмо» «Шедевры отечественной фантастики».





В 2008 году писатель попал в Книгу рекордов России как автор 40 оригинальных произведений, изданных тиражом почти 20 млн экземпляров. Годом позже по его роману «Смерш-2» сняли фильм «Запрещенная реальность» с Игорем Петренко и Александром Балуевым в главных ролях.









Фото: Pixabay