В Москве пройдет фестиваль к 130-летию со дня рождения Есенина

В Москве с 10 по 30 сентября состоится фестиваль «Любой из нас хоть чуточку Есенин», приуроченный к 130-летию поэта, сообщается на официальном сайте мэра столицы





Московский государственный музей С.А. Есенина совместно с партнерами проекта организует многочисленные мероприятия, рассказали организаторы.





Программа включает спектакли, лекции, концерты и дискуссии на различных площадках города.





Открытием станет спектакль «Больные думы» в «Есенин-центре» 10 сентября. Среди ключевых событий — концерт «Дымом половодье...» с авторскими песнями на стихи Есенина, спектакль-дуэт «Песнь о собаке» на ВДНХ, а также панельная дискуссия «Есенин в современном мерчандайзинге».





Отдельным событием станет перенос скульптуры Сергея Есенина в видовую часть парка «Музеон» 21 сентября. Завершится фестиваль 30 сентября композицией «Есенин. Портрет глазами женщин».





Фото: Московский государственный музей С.А. Есенина