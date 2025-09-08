Антон Пурник назначен новым директором Российской государственной библиотеки для молодежи

Новым руководителем Российской государственной библиотеки для молодежи стал выпускник второго потока программы «Высшая школа управления в сфере культуры» Академии «Меганом» Антон Александрович Пурник, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.





Карьера Антона Пурника в библиотечной сфере стартовала в 1999 году с должности заведующего сектором в Межрегиональной ассоциации деловых библиотек. Тогда же он активно участвовал в проекте «Создание компьютерных публичных библиотек в сельских районах».





В РГБМ Антон Пурник работает с 2007 года. Благодаря его усилиям в учреждении была проведена полная технологическая модернизация, что позволило «Молодежке» стать одним из лидеров страны по работе с электронными ресурсами.





По инициативе Пурника и под его руководством на базе библиотеки был создан первый в России мультимедийный «Музей электронной книги», внедрен первый электронный читательский билет для мобильных устройств, разработан первый в отрасли виртуальный онлайн-консультант для помощи читателям, а также налажена система сотрудничества с «ЛитРес» для предоставления пользователям доступа к электронным книгам.





Кроме того, Пурник является создателем и руководителем первой в стране корпоративной Всероссийской виртуальной справочной службы публичных библиотек «1-я Виртуальная справка». С 2003 года Антон Пурник занимает пост технического директора Всероссийского информационно-справочного портала Library.ru.





5 сентября представление нового директора коллективу провела статс-секретарь — заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.





«Уверена, с новым директором вас ждет долгий интересный путь! Я желаю библиотеке и дальше оставаться флагманом для библиотек России по работе с молодежью, создавать новое, идти в ногу со временем. А Антону Александровичу я хочу пожелать дальнейших успехов и вдохновения для решения новых творческих задач уже в новом статусе!», — сказала Алексеева.









Фото: пресс-служба Минкультуры РФ