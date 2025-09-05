Ольга Любимова открыла выставку «Образ Москвы в русском искусстве» на ВДНХ

Министр культуры России Ольга Любимова и мэр столицы Сергей Собянин открыли на ВДНХ выставку «Образ Москвы в русском искусстве. Из собрания Государственного русского музея».



Как сообщила Ольга Любимова в Telegram, выставка включает 115 шедевров русского искусства, среди которых 104 живописных полотна, 11 скульптур.



«Посетители увидят редчайшие иконы Андрея Рублева, Симона Ушакова и Дионисия, шедевры Ильи Репина, Василия Сурикова, Аполлинария Васнецова и Василия Верещагина. Одним из центральных экспонатов стала всемирно известная картина Репина „Торжественное заседание Государственного совета“, на которой изображен 81 исторический персонаж», — говорится в сообщении министра.



Глава ведомства отметила, что особый статус Москвы как духовной столицы подчеркивает выдающаяся работа Михаила Нестерова «Святая Русь».



«Уверена, эта уникальная выставка будет тепло встречена жителями и гостями столицы», — заключила министр.