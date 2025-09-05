«Союзмультфильм» выпустит анимационный сериал о мире без книг

Киностудия «Союзмультфильм» анонсировала выход нового анимационного мини-сериала.





Проект получил название «Последний книжный магазин». Как сообщили в пресс-службе студии, действие ситкома происходит в мире будущего, где бумажные книги почти полностью исчезли.





По сюжету, в 2075 году в торговом центре «Ормус-плаза» все еще работает последний на планете книжный магазин. Его владелец — ворчливый дед Апчехов, который вместе со своей внучкой, неуклюжим помощником и говорящей собакой пытается сохранить культуру чтения. Проект ориентирован на подростковую аудиторию. Премьерная серия уже опубликована на платформах Rutube и «VK Видео»; всего планируется выпустить пять эпизодов.





Над сериалом работали: автор проекта Павел Осипов, главный автор Мария Парфенова и креативный продюсер Евгения Жиркова. Генеральным партнером выступил «Сбер», а создание проекта велось при поддержке Министерства культуры РФ.





