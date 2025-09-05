В Музее Победы пройдет фестиваль военной кинохроники

В Музее Победы откроется фестиваль, посвященный военной кинохронике 1941-1945 гг.





Первый в стране фестиваль кинохроники состоится 11 сентября на площадке Музея Победы. Мероприятие пройдет в рамках Форума «Самарская хроника. Кинолетопись России», инициированного правительством Самарской области для сохранения памяти о вкладе региона в кинолетопись Победы.





В кинозале «Поклонка» зрителям покажут хронику Куйбышева времен Великой Отечественной войны и ленту 1942 года «Под белыми куполами». В фестивале примут участие заместитель руководителя Казначейства России Александр Михайлик, директор АО «Самарская студия кинохроники» Александр Безуглов и другие почетные гости.





«Документальный фильм „Под белыми куполами“ режиссера Владимира Бойкова является ценнейшим историческим свидетельством о подготовке бойцов куйбышевского воздушно-десантного училища в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнули в Музее Победы.





Александр Михайлик расскажет участникам о своем отце, герое киноленты «Под белыми куполами», его боевом пути и службе. Запланировано также выступление музыкантов из Российской академии музыки имени Гнесиных.









Фото: пресс-служба Музея Победы