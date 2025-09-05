Около 500 ученых примут участие в IV Международном алтаистическом форуме

Утверждена программа IV Международного алтаистического форума «Славяно-тюркский мир на пространстве Большого Алтая: история и современность».



Мероприятие пройдет с 14 по 17 сентября в Алтайском государственном университете и соберет около 500 ученых, студентов и мировых экспертов в области алтаистики и тюркологии из России, Беларуси, Венгрии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Турции и Узбекистана.





Торжественное открытие состоится 15 сентября. В программе: презентация II тома «Летописи тюркской цивилизации», фотовыставка по итогам экспедиций, обновленная версия виртуального музея «Алтай — родина тюрков». Также запланированы круглые столы, конференции и выступления директоров профильных институтов.





Завершится форум принятием резолюции и концертом.





Фото предоставлено организатором