В Архангельске открылась выставка «Окна ТАСС. Искусство побеждать»

Выставка «Окна ТАСС. Искусство побеждать» Музея современной истории России прибыла в Архангельск, который стал уже четвертым городом-участником проекта.



Торжественное открытие экспозиции состоялось 3 сентября в Государственном музейном объединении «Художественная культура Русского Севера» при содействии Министерства культуры РФ.





«Выставка „Окна ТАСС. Искусство побеждать“, гастролирующая по регионам России, подтверждает большой спрос на такие проекты и интерес к истории и наследию Великой Отечественной войны. Каждое произведение здесь — это отклик на события фронта и тыла, результат работы выдающихся художников и поэтов, сумевших создать мощный эмоциональный посыл, трогающий душу каждого человека, поддерживавший бойцов и мотивировавший на Победу. Это живые свидетельства мужества и стойкости людей, которые продолжают напоминать о великом подвиге нашего народа и учат ценить героизм наших предков», — отметила директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елена Харламова.





К 100-летию Музея современной истории России в Реставрационном центре имени Грабаря была проведена масштабная работа по восстановлению 100 плакатов из коллекции музея, насчитывающей более тысячи экземпляров. Часть этих отреставрированных работ вошла в московскую выставку, положившую начало всему проекту, а теперь их могут увидеть жители и гости Архангельска.





В общей сложности на выставке представлено более 150 уникальных агитационных плакатов из фондов Музея современной истории и других российских собраний. Они демонстрируются как в оригинальном, так и в мультимедийном формате. Эти плакаты, создававшиеся Телеграфным агентством Советского Союза на протяжении всей войны, стали настоящей художественной летописью, оперативно и точно реагировавшей на все события.





Выставка «Окна ТАСС. Искусство побеждать» будет работать в Архангельске до 4 ноября.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ