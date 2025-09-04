В Историческом музее открылась выставка «Магия блеска»

В Государственном историческом музее 3 сентября открылась выставка «Магия блеска».



Проект представляет украшения и аксессуары XVIII — начала XIX века, декорированные стразами и граненой сталью. Впервые эти предметы демонстрируются как самостоятельные предметы роскоши, а экспозиция раскрывает их важную роль в модных тенденциях того времени.





В основе проекта — около 250 уникальных экспонатов из фондов музея, многие из которых показаны публике впервые. Среди них — ювелирные изделия, аксессуары, ордена, парадное оружие и предметы интерьера. Эти вещи не только позволяют оценить их редкую красоту и техническое совершенство, но и предлагают новый взгляд на материалы, которые традиционно не считались драгоценными.





Посетители увидят всё разнообразие изделий: серьги, кольца, броши, медальоны, пуговицы, пряжки для обуви, часы, веера и шкатулки. Особое место в коллекции занимают религиозные артефакты: образки, иконы, брачные венцы и напрестольное Евангелие XVIII века, украшенное стразами и серебром.





Выставка также объясняет причины популярности стразов и граненой стали в XVIII — начале XIX века. Эти материалы стали доступной альтернативой дорогим и сложным в обработке драгоценным металлам и камням, позволяя создавать изделия любых форм и размеров в соответствии с изменчивой модой.





Отдельная часть экспозиции посвящена роли освещения, которое подчеркивало магию блеска указанных материалов. Благодаря улучшению состава восковых свечей свет стал ярче, а в его лучах ограненные поверхности сияли особенно эффектно, создавая иллюзию драгоценных камней. Гости музея могут наглядно увидеть, как интенсивность света влияет на игру стразов и стали, а также погрузиться в атмосферу парадных залов XVIII века благодаря подлинным люстрам, фонарям и зеркалам.





Выставка продлится до 12 января 2026 года.









Фото: пресс-служба Минкультуры РФ