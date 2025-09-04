В Музее нумизматики откроется выставка «Тайные знаки и символы на монетах»

Музей Международного нумизматического клуба приглашает на выставку «Тайные знаки и символы на монетах».





Выставка откроется 15 сентября 2025 года. Впервые в одном пространстве будут собраны монеты, созданные мастерами более чем двадцати государств — от Античности до наших дней.





Экспозиция подготовлена совместно с Центральным банком РФ и Музеем криптографии и включает свыше трехсот уникальных предметов. Среди них — первая в истории монета с надписью, римские ауреусы с изображением достопримечательностей империи, коллекция талеров, монеты со счетными точками, обереги и даже монета-тайник. Отдельного внимания заслуживают эскизы Банка России к современным памятным монетам и готовые штемпели, раскрывающие перед гостями весь процесс создания денег.





«Банк России впервые выставляет свои экспонаты среди лучших образцов богатейшей нумизматической коллекции музея Международного нумизматического клуба. Каждая монета, которую выпускает Банк России, представляет новый шаг в развитии медальерного искусства России. Чтобы создать свое произведение, художники тщательно изучают тему, штудируют сотни материалов и иллюстраций. Музей Банка России обладает самой полной коллекцией современных российских памятных монет. Лучшие из них, демонстрирующие различные техники производства, мы предлагаем изучить гостям выставки», — рассказывает главный историк Банка России Александр Бугров.





Объединяет разные экспонаты сквозная тема тайны. Каждая монета содержит целую систему знаков, скрытых посланий и смыслов, которые предстоит расшифровать посетителям.





«Для нас особенно важно показать, что монета — это не просто средство обмена, а носитель культурного кода, зашифрованного в символах и знаках. Новая выставка приглашает зрителя не только полюбоваться редкими экспонатами, но и попробовать разгадать тайные послания, которые мастера чеканки оставили потомкам. Мы благодарим Центральный банк РФ и Музей криптографии за поддержку и участие в этом уникальном проекте. Уверены, что экспозиция будет интересной и познавательной для самого широкого круга посетителей — от нумизматов и исследователей до семей с детьми, школьников и студентов, для которых знакомство с миром монет может стать настоящим приключением», — отметила генеральный директор Музея МНК Елена Марусина.





Фото предоставлено организатором