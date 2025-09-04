Новый сезон выставки-форума «Уникальная Россия» пройдет с 23 января по 8 февраля

Новый сезон выставки-форума «Уникальная Россия» — крупнейшей в России выставки традиционных искусств — пройдет в московском Гостином дворе с 23 января по 8 февраля 2026 года.



«Уникальная Россия» представит весь спектр народного искусства страны на площади 12 тысяч кв.м. в центре столицы. Выставка-форум вошла в План мероприятий по реализации Стратегии государственной культурной политики на 2025-2027 годы, утвержденный правительством.





Гости форума увидят почти весь спектр креативных индустрий, включая народные художественные промыслы, изделия ремесленников, художников декоративно-прикладного искусства. Также у регионов будет возможность раскрыть свой туристический и промышленный потенциал, сообщили организаторы. Ожидается участие 75 регионов, 80 тысяч гостей и проведение более 100 мероприятий.









Фото: Ярослав Чингаев/АГН "Москва"



