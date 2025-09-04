В Большом театре стартует новый, 250-й сезон

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) откроет свой юбилейный,, 250-й сезон 4 сентября концертом «Чайковский-гала» на Исторической сцене.



Дирижировать оркестром будет Валерий Гергиев, сообщила пресс-служба театра.





«Сочинения Чайковского практически всегда составляли основу репертуара Большого и надолго из него никогда не выпадали. В программе концерта, посвященного 185-летию со дня рождения Петра Чайковского, — шедевры композитора в исполнении звезд оперы и балета, хора и симфонического оркестра Большого театра под руководством маэстро Валерия Гергиева», — говорится в анонсе мероприятия.





11 сентября на Новой сцене ГАБТ состоится первая премьера сезона — опера Петра Чайковского «Иоланта».





Музыкальный руководитель постановки — маэстро Валерий Гергиев, режиссер-постановщик и художник по костюмам — Эльчин Азизов, сценограф — Альона Пикалова, художник по свету — Андрей Абрамов. В главных партиях выступят солисты оперной труппы и артисты Молодежной оперной программы Большого театра.





Фото: Газета "Культура"