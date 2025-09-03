Индия стала партнером 38-й Московской международной книжной ярмарки

Индия выступила почетным гостем и страной-партнером 38-й Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ).



Организация программы мероприятий павильона стала возможной благодаря поддержке правительства республики и ее посольства в Москве, Организация программы мероприятий павильона стала возможной благодаря поддержке правительства республики и ее посольства в Москве, сообщает ТАСС.





Церемонию открытия посетил Чрезвычайный и Полномочный посол Индии в России Винай Кумар.



«Индия является крупнейшей быстрорастущей экономикой. Ее рост составляет от 7,5% до 8% в год. И как мы видим, общество в Индии очень читающее», — указал дипломат. Он также подчеркнул, что для Индии большая честь быть страной — партнером Московской международной книжной ярмарки.





Свои книги представят более 50 индийских издательств — в общей сложности свыше 2500 изданий на официальных языках страны, включая переводы на русский язык. Все события индийской программы объединены девизом: «Читайте и исследуйте Индию!».





В рамках ярмарки на площадке запланировано более 50 тематических мероприятий, посвященных современным технологиям, искусственному интеллекту и культурному разнообразию Индии.





Фото: Pixabay