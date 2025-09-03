В рамках X Восточного экономического форума во Владивостоке открылась выставка русского авангарда.





3 сентября в Приморской государственной картинной галерее состоялось открытие уникальной художественной выставки «Авангард. Рождённые временем».



Мероприятие прошло в рамках культурной программы X Восточного экономического форума (ВЭФ) при поддержке ВЭБ.РФ. Экспозиция, сформированная из коллекции Вятского художественного музея имени В. М. и А. М. Васнецовых (Киров), будет доступна для посещения до 9 ноября.





Гости галереи могут увидеть 57 живописных и графических работ тридцати ведущих мастеров русского авангарда, включая Василия Кандинского, Илью Машкова, Михаила Матюшина, Александра Родченко, Петра Кончаловского, Роберта Фалька и Николая Фешина. Эти произведения ярко демонстрируют творческие поиски и новаторские направления в русском искусстве начала XX века. Организаторами проекта выступили Фонд наследия русского зарубежья и Дом русского зарубежья имени А. Солженицына.





Помимо самой выставки, для гостей подготовлена обширная культурная программа: перформансы, открытие уличных арт-объектов в стиле супрематизм и мастер-класс «Авторская гравюра в стиле русского авангарда», где каждый сможет создать собственный авангардный шопер.





Фото предоставлено организатором