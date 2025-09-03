«Школа драматического искусства» представила программу 39-го сезона

Московский театр «Школа драматического искусства» анонсировал программу своего 39-го сезона.



Как сообщил художественный руководитель ШДИ, заслуженный артист РФ Игорь Яцко, зрителей ждут премьеры по произведениям Генрика Ибсена, Федора Достоевского и Карела Чапека.





О новых постановках было объявлено на собрании труппы, которое посетила директор театра Ольга Соколова.



«39-й сезон обещает баланс художественных интересов, репертуарное разнообразие, ориентированное на критерии зрительского спроса, широкую географию гастролей и насыщенный ритм организационно-творческой деятельности», — отметила Соколова.





Откроет сезон спектакль Евгения Закирова «Строитель Сольнес», который покажут 30 сентября в зале «Манеж». Он основан на одноименной пьесе Генрика Ибсена, а главную роль исполнит Игорь Яцко.





В январе 2026 года Наталья Николаева представит в «Тау-зале» свою интерпретацию повести Достоевского «Белые ночи». Еще одной крупной премьерой станет «Средство Макропулоса» Карела Чапека в постановке Глеба Черепанова. Спектакль с Ольгой Баландиной и Максимом Маминовым в главных ролях планируется к показу в июне 2026 года.





Также в марте 2026 года в «Тау-зале» зрители увидят спектакль «Эва скучает без путешествий» по пьесе современного драматурга Марии Симоновой. Режиссером выступит Дмитрий Кириченко, а главную роль исполнит заслуженная артистка РФ Людмила Дребнева.





Художественный руководитель Игорь Яцко также начнет работу над новым спектаклем — «Федра» по трагедии Жана Расина. Его премьера состоится в будущем, юбилейном 50-м сезоне.





Кроме того, в новом сезоне театр планирует масштабные гастроли.







