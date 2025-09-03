Старейший театр России представит спектакль «Затейник»

В ноябре на главной сцене старейшего театра России — Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле — пройдет премьера спектакля «Затейник». Постановка одноименной пьесы Виктора Розова осуществляется под руководством режиссера Владимира Скворцова.





«Состоялся технический совет по спектаклю „Затейник“. Режиссер Владимир Скворцов вместе с художником-постановщиком Юлией Ветровой презентовали сценографию будущей постановки. На собрании присутствовали руководство, начальники всех цехов и подразделений театра. Художником были представлены основные идеи и концепции оформления сцены, а также детали декораций, освещения, костюмов и других элементов спектакля», — сообщили в пресс-службе театра.





По итогам встречи была утверждена стратегия подготовки, определены ключевые этапы работы и распределены задачи между творческими цехами. Показ премьерного спектакля, жанр которого заявлен как драма с элементами комедии, намечен на 29 ноября. В пьесе исследуется природа последствий одного неправильного решения, которое развело влюбленных героев и изменило их судьбы.





