В Москве наградили лауреатов всероссийского конкурса «Ревизор-2025»

В Москве состоялась церемония награждения лауреатов всероссийского конкурса «Ревизор-2025».





Мероприятие прошло в Московском Доме книги на Новом Арбате накануне старта 38-й Московской международной книжной ярмарки, сообщает ТАСС.





«В этом году экспертный совет „Ревизора“ отобрал 180 заявок из 38 городов России. Радует, что конкурс имеет не только федеральный масштаб, но с каждым годом растет качественный и профессиональный уровень его участников и проектов. Очень важные социально значимые инициативы и креативные решения по продвижению книги и чтения были представлены в этом году», — рассказала идейный вдохновитель конкурса, президент Ассоциации книгораспространителей Светлана Зорина.





Обладателем главной награды — статуэтки «Ревизор» работы скульптора Юрия Иванова — в 2025 году стал проект «Всероссийские фестивали науки и культуры в малых городах „Другие измерения“» в номинации «Событие года». В категории «Главный редактор/руководитель редакции. Взрослая литература» победили главный редактор издательского дома «Поляндрия» Евгений Соловьев, главный редактор «Редакции № 1» издательства «Эксмо» Дарина Якунина и главный редактор издательства «Альпина. Дети» Лана Богомаз.





Telegram-канал «Книжный лис» был назван «Блогером года», а издательство «Вече» признано «Издательством года». Звание «Книжный магазин года» завоевали «Подписные издания» из Санкт-Петербурга. Титул «Продавец года» разделили старший продавец-консультант Московского дома книги Ольга Волкова и старший продавец «Магазина № 5» книготорговой компании «Амиталь» Ирина Сазонкина. Лучшими «Управляющими книжного магазина/розничной сети» стали управляющий «Книжной лавки писателей» Егор Правитский и директор «Дома книги» Наталья Белеску.





В номинации «Чтение XXI века. Лучшие всероссийские проекты по продвижению книги и чтения» лидерами стали Всероссийский литературный конкурс «Класс!», а также программы «Книжные люди» и «Что читает Москва» на «Радио Москвы» и «Москва FM», и программа на телеканале ОТР «Почитаем!». Проект издательства «Эксмо» «Великие книги Великой Победы» был признан лучшим проектом компаний по продвижению книги и чтения. Проект Центральной городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара «Вдумчивый читатель» победил в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты библиотек по продвижению книги и чтения». Лучшим образовательным проектом стал книжный клуб для слабослышащих детей и взрослых, реализованный сетью «Буквоед» и Санкт-Петербургским обществом глухих.





Также в рамках церемонии были вручены юбилейные и специальные дипломы за значительный вклад в развитие книжной отрасли. Газета «Комсомольская правда» была отмечена за популяризацию чтения и информационную поддержку книжной индустрии, а Александр Анисимов получил награду за содействие развитию книжного дела в стране.







