В Калининграде завершился масштабный трехдневный фестиваль классической музыки «Территория мира — территория музыки».





На открытии, собравшем около двух тысяч зрителей, выступили Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского под руководством Владимира Федосеева и Академический большой хор «Мастера хорового пения» Льва Конторовича. Артисты представили программу, посвященную творчеству Вольфганга Амадея Моцарта. Партии исполнили солисты Елена Логинова (сопрано), Полина Шамаева (меццо-сопрано), Ярослав Абаимов (тенор) и Родион Паульс (бас). За дирижерским пультом стоял Федор Безносиков.





Второй день фестиваля также был посвящен выступлению БСО им. Чайковского, на этот раз под управлением дирижера Московского музыкального театра «Геликон-опера» Филиппа Селиванова. Публика услышала сцены из опер М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, Ж. Бизе, В. Беллини, Д. Пуччини и Д. Россини. Вместе с оркестром выступили Полина Шабунина (сопрано), Полина Шароварова (меццо-сопрано), Игорь Морозов (тенор) и Владислав Чижов (баритон).





Завершил фестиваль Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского под управлением своего главного дирижера Арсентия Ткаченко. В программе прозвучал Полонез из оперы «Евгений Онегин» и другие произведения. Солировали заслуженные артисты России Павел Милюков (скрипка) и Борис Березовский (фортепиано).





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ