Новый роман Виктора Пелевина A Sinistra выйдет 18 сентября

Презентация нового романа Виктора Пелевина A Sinistra запланирована на 18 сентября 2025 года. C этой даты книга поступит в продажу в книжных магазинах и на маркетплейсах, сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Книги».





«Это пятая книга вселенной Transhumanism inc. Знакомство с предыдущими частями Transhumanism inc. для чтения книги не обязательно», — уточняется в релизе.





По информации пресс-службы, произведение можно будет приобрести одновременно в нескольких форматах: аудиоверсию и электронную книгу можно будет получить по подписке «Яндекс Плюс» в сервисе «Яндекс Книги», а также купить поштучно на «Литрес».





В материале напоминается, что Пелевин является одним из самых знаменитых современных писателей России. Его дебютный сборник рассказов «Синий фонарь», выпущенный в 1991 году, был отмечен «Малой Букеровской премией». Наибольшую известность автору принесли романы «Чапаев и пустота» (1996) и «Generation П» (1999). В числе других его знаковых работ — «Омон Ра», «Любовь к трем цукербринам», S.N.U.F.F., «Бэтман Аполло», Empire V, «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами», «Жизнь насекомых» и многие другие.





Фото: Pixabay.com