В Мариинском театре пройдет концерт памяти Щедрина

В Мариинском театре под руководством Валерия Гергиева пройдет концерт, посвященный памяти Родиона Щедрина.



Как сообщила пресс-служба театра, народный артист России даст концерт в честь композитора.





По информации пресс-службы, программа мероприятия включает произведения самого Щедрина и Малера.



«В память о выдающемся композиторе Родионе Щедрине 3 сентября в 14:00 в концертном зале выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В программе — русская литургия для хора а капелла по Николаю Лескову „Запечатленный ангел“ (часть I) Родиона Щедрина и Шестая симфония Густава Малера», — рассказали организаторы.





Фото: пресс-служба Мариинского театра