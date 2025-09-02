В Грозном, Нальчике и Владикавказе прошли мероприятия фестиваля «Мир Кавказу»

Мероприятия в рамках XXIV Международного фестиваля искусств «Мир Кавказу» прошли в столицах трех республик: Грозном (Чеченская Республика), Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика) и Владикавказе (Республика Северная Осетия — Алания).





Проект, нацеленный на сохранение и популяризацию нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации, укрепление культурных связей и воспитание уважения к традициям разных народов, был организован при поддержке Министерства культуры РФ и ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ».





Художественным руководителем фестиваля выступил лауреат международных конкурсов, главный дирижер Национального государственного оркестра народных инструментов РСО-Алания им. Б. Газданова Тенгиз Кумаритов.





Программа фестиваля, состоявшаяся 25 и 26 августа, включала выступления Оркестра чеченских народных инструментов под управлением народного артиста ЧР Рамзана Багацаева, владикавказской фолк-группы «Ragon Bal», коллектива «Myst» из Майкопа, а также Национального государственного оркестра народных инструментов РСО-Алания им. Б. Газданова.





Во Владикавказе перед гостями с выступлениями выступили солисты Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л.Г. Зыкиной, Вокально-инструментальный ансамбль «Уацамонгæ» Государственной филармонии РСО-Алания (руководитель — Алана Хадикова), Образцовый ансамбль осетинских народных инструментов Владикавказского колледжа искусств им. Валерия Гергиева (художественный руководитель — Лиана Салбиева) и дипломанты Всероссийского музыкального конкурса — Квинтет «Новый день». Кроме концертов, в рамках события во Владикавказском колледже искусств имени Валерия Гергиева была прочитана лекция по истории исполнительства, а также проведены мастер-классы по игре на балалайке, домре, баяне и по ручной лепке из глины.





Завершился фестиваль масштабным гала-концертом на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра имени В.В. Тхапсаева.









Фото: пресс-служба Минкультуры РФ