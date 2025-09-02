Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в российско-китайских переговорах в составе делегации под руководством президента Владимира Путина.



«Проведение Годов культуры России — Китая, безусловно, придало мощный импульс развитию всего комплекса культурно-гуманитарных связей между нашими странами. Мы реализовали более 170 мероприятий. Среди ключевых событий — выставка „Илья Репин. Энциклопедия русской жизни“ в Национальном музее Китая, 3-й Российско-Китайский библиотечный форум и 10-й Фестиваль „Российско-Китайская ярмарка культуры и искусства“», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Глава ведомства отметила, что в Китае традиционно с большим успехом проходят гастроли выдающихся российских коллективов, активно расширяется сотрудничество в сфере кино. Ольга Любимова отметила, что в России рады приветствовать китайские киноленты и кинодеятелей КНР в рамках Евразийский академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».



«Делегация из Китая примет участие в ключевом культурном событии в России — Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур. На его полях состоится Фестиваль китайской культуры в России, который, уверена, будет тепло принят российской аудиторией».









Фото:t.me/olga_b_lyubimova