Старейший театр России представит в новом сезоне спецпрограмму для детей

Ярославский академический театр драмы имени Федора Волкова в новом 276-м сезоне представит специальную программу для юных зрителей — 45-минутные экскурсии для школьников.



«С 276-го театрального сезона в нашем театре появится новый формат экскурсий. Он был разработан специально для детей школьного возраста и будет длиться 45 минут — как один урок. За это время ученики вместе с нашими музами-экскурсоводами узнают, кто такой Федор Волков, как создавался Первый русский профессиональный театр, о важных вехах и людях в его истории», — говорится в сообщении пресс-службы театра.





Программа будет включать в себя осмотр экспозиции, подготовленной совместно с Бахрушинским музеем к 275-летию театра, а также посещение актерской гримерки. Стать участниками экскурсии смогут только организованные группы по «Пушкинской карте», оставив заявку через специальную форму на сайте театра, которая появится в ближайшее время.





Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости







