В Петербурге пройдет вечер санскритской драмы

В Доме актера Санкт-Петербурга состоится вечер санскритской драмы.





В рамках события будет представлен литературный памятник того времени — пьеса Бхасы «Речь посланника». Об этом сообщила пресс-служба театра «Мастерская», выступившего инициатором проекта.





«Мало кто знает в наши дни о санскритской драме, в то время как древнеиндийская театральная традиция появилась задолго до античности и является старейшей в мире. Театр „Мастерская“ надеется восполнить пробел и проводит вечер, где театральная общественность и широкий зритель смогут познакомиться с этим удивительным культурным феноменом», — пояснили в пресс-службе. Мероприятие пройдет при содействии Санкт-Петербургского отделения СТД РФ.





Произведение древнеиндийского автора Бхасы (приблизительно II-IV вв. н. э.) впервые увидят на русском языке. Публика сможет прикоснуться к традиции храмового театра кутияттам, сохранившейся до наших дней и передающей подлинную атмосферу древней санскритской драмы.





Постановку пьесы «Речь посланника» осуществили режиссеры Григорий Козлов и Максим Фомин. Консультантом проекта стала санскритолог, старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН Наталья Лидова. Она прочтет лекцию «Древнеиндийский театр. Заглядывая в глубины истории», которая предварит спектакль.









Фото: Freepik