Президент Узбекистана предложил учредить Культурный диалог Великого шелкового пути

01.09.2025

Инициатива об учреждении Культурного диалога Великого шелкового пути была предложена президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на расширенном заседании ШОС+.

Эта идея, направленная на продвижение культурного многообразия в рамках организации, прозвучала в рамках его выступления о расширении культурно-гуманитарного сотрудничества.

«Предлагаем учредить Культурный диалог Великого шелкового пути, призванный содействовать продвижению культурного многообразия и ценностей „семьи ШОС“», — приводятся слова Мирзиёева его пресс-службой.

В дополнение узбекский лидер анонсировал предстоящую осенью в Самарканде Генеральную конференцию ЮНЕСКО, пригласив на нее всех партнеров.

Фото: пресс-служба РУз