Президент Узбекистана предложил учредить Культурный диалог Великого шелкового пути

Инициатива об учреждении Культурного диалога Великого шелкового пути была предложена президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на расширенном заседании ШОС+.



Эта идея, направленная на продвижение культурного многообразия в рамках организации, прозвучала в рамках его выступления о расширении культурно-гуманитарного сотрудничества.





«Предлагаем учредить Культурный диалог Великого шелкового пути, призванный содействовать продвижению культурного многообразия и ценностей „семьи ШОС“», — приводятся слова Мирзиёева его пресс-службой.



В дополнение узбекский лидер анонсировал предстоящую осенью в Самарканде Генеральную конференцию ЮНЕСКО, пригласив на нее всех партнеров.





Фото: пресс-служба РУз