В Пекине открылся фестиваль российского кино

Торжественное открытие фестиваля российского кино в Пекине состоялось с показа фильма Сергея Коротаева «В списках не значился».



Организаторами события выступили Роскино и Китайский центр исследований киноискусства при содействии Министерства культуры РФ и Государственного управления по кинематографии КНР. Фестиваль будет проходить не только в столице Китая, но и в городах Синин (провинция Цинхай) и Ланьчжоу (провинция Ганьсу) вплоть до 12 сентября.





На церемонии открытия присутствовали высокопоставленные гости, включая министра культуры России Ольгу Любимову, генерального директора «Газпром-медиа» Александра Жарова, главу Роскино Эльзу Антонову, а также китайскую делегацию во главе с руководителем Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG) и заместителем главы Отдела пропаганды ЦК КПК Шэнь Хайсюном и первым заместителем руководителя Государственного управления Китая по делам кинематографии Мао Юем. Также на мероприятии были представлены российские кинодеятели: режиссеры и продюсеры Сергей Коротаев, Сергей Багиров, Александр Котт, Алексей Нужный и актриса Екатерина Домашенко.





«Российско-китайское взаимодействие в сфере кино в текущем году отмечено множеством ярких событий и значимых переговоров, результатом которых станет появление в ближайшем будущем интересных совместных проектов. Особое место в программе кинопоказов занимают фильмы о войне. Мы отмечаем 80-летие победы в Великой Отечественной войне и победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии. Эти картины — дань памяти и символ нашей общей истории, которая навсегда соединяет народы России и Китая», — отметила министр культуры.









Фото: пресс-служба Минкультуры РФ











